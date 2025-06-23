FC Prishtina Bolu\'da Kamp Yapıyor

Kosova Süper Ligi takımlarından FC Prishtina, yeni sezon öncesi hazırlık kampı için Bolu'ya geldi. Bolu'da kampa giren Kosova temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda karşılaşacakları Sheriff maçına güç depoluyor.

Teknik Direktör Arsım Thaqı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren FC Prishtina, sabah ve akşam saatlerinde yaptığı antrenmanlarla hem kondisyon hem de taktiksel hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor. Bolu kampıyla birlikte fiziksel açıdan hazır hale gelmek isteyen takım, 10 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Moldova'nın Sheriff takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını da sürdürüyor.

FC Prishtina'nın, Bolu'da yaklaşık 2 hafta kalması bekleniyor. - BOLU