Federasyon'dan Sakatlık Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Federasyon'dan Sakatlık Açıklaması

TFF, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle disiplin soruşturması başlatacak.

08.12.2024 19:53
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın, Sivasspor maçında sakatlanmasına neden olan pozisyon hakkında, "Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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