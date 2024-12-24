Federasyon Kupası Kura Çekimi Gerçekleşti

Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen ve kulüp temsilcileri katıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Kadın Bölgesel Basketbol Ligi Yönetmeni Esra Erden Atacan, organizasyonda mücadele edecek Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, J&M Çanakkale Belediyespor, Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri, 01 Adana Basketbol, Fenerbahçe Gelişim, Emlak Konut Gelişim ve Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'a başarılar diledi.

Organizasyonda çeyrek final maçları 14-15 Ocak tarihinde tek maç üzerinden oynanacak. Dörtlü Final organizasyonu ise 17-19 Ocak tarihinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

Eşleşmeler

Formata göre, ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, J&M Çanakkale Belediyespor, Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri ile ikinci 4'te bulunan 01 Adana Basketbol, Fenerbahçe Gelişim, Emlak Konut Gelişim ve Aslan Yol Burhaniye Belediyespor kura çekimine 2 farklı torbada katıldı.

Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takım temsilcilerinin rakiplerini, diğer 4 ekibin temsilcilerinin de ev sahibi takımı belirlediği kuralara çekiminin ardından eşleşmeler şöyle oldu:

Aslan Yol Burhaniye Belediyespor-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor

Emlak Konut Gelişim-Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor

Fenerbahçe Gelişim-J&M Çanakkale Belediyespor

01 Adana Basketbol-Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri