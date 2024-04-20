Son zamanlarda peş peşe adayların açılandığı Türkiye Futbol Federasyonu'na adaylığı konuşulan Haluk Ulusoy Macaristan'da hizmet veren Turkiz Budapeşt adlı mekanda eğlenirken görüntülendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'na adaylığı konuşulan Haluk Ulusoy Macaristan'da hizmet veren Turkiz Budapeşt adlı mekanda eğlenirken görüntülendi. Mekanın sahibi Cengiz Korkut'un paylaştığı görüntülerde Ulusoy'un keyfinin yerinde olduğu görüldü.
Cengiz Korkut paylaşımında, "Haluk Ulusoy, mütevazi olmayacağım kusura bakmayın Türkiye'yi Dünya üçüncüsü yapmış daha ne yapsın. Futbol Federasyonu başkanları arasında aldığı, başarılı sonuçlar ve Türkiye Süper Ligi'nin, maddi değerini en yüksek yere getiren ve 'Efsane Başkan' unvanına hak kazanan 20 senelik can dostlarıyla ziyaretimize geldiler. Bize mutluluk getirdiler. Sevgi getirdiler hasret getirdiler hoş geldiler. İyi ki varsınız iyi ki abimizsiniz sizi ve sizi seven herkesi seviyoruz. Sizin ve yenge hanımın ellerinden öperim saygılar sevgiler sayın başkanım" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Spor › TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan'da böyle görüntülendi - Son Dakika
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