Feenrbahçe, Manchester United maçına siyah bantla çıkacak

Spor

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında bugün İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanların anısına müsabakaya siyah bantla çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Liginde bu akşam oynayacağı Manchester United maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacaktır." denildi.

Fenerbahçe-Manchester United karşılaşması 22.00'de başlayacak.