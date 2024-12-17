Felipe Melo kamufle edilerek Galatasaray tribünlerine girdi - Son Dakika
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Spor

Felipe Melo kamufle edilerek Galatasaray tribünlerine girdi

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Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yendi. Maçın sürpriz misafiri ise eski Galatasaraylı Felipe Melo oldu. Kamufle olarak ultrAslan tribününe giren Melo, taraftarlarla üçlü çektirerek eski takımıyla hasret giderdi.

17.12.2024 11:27  Güncelleme: 11:33
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Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çok heyecanlı geçen maçı uzatmalarda sarı kırmızılı ekip 4-3 kazandı.

MELO'YU KAMUFLE EDEREK TRİBÜNE GÖTÜRDÜLER

Ancak maçtan önce bir de gizli bir misafir vardı. Galatasaray eski yıldızı Felipe Melo kamufle edilerek ultrAslan tribününe girdi. Taraftarlarla üçlü çektiren yıldız oyuncu eski takımıyla hasret giderdi.

Felipe Melo kamufle edilerek Galatasaray tribünlerine girdi

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Son Dakika Spor Felipe Melo kamufle edilerek Galatasaray tribünlerine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fatih Özer:
    fenerin kocası 42 10 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    köpekten korkanlar vardir tabii 13 22 Yanıtla
  • Çelikk:
    İt oğlu İtt oğlu 13 22 Yanıtla
  • Berkay Yıldırım:
    kuduz köpek ancak kendi barınagına girebilir gider it bile itlerin barınagına girer 9 16 Yanıtla
  • Beykozlu:
    bu ırk yasaklı değilmiydi Aşısı eksik ondan saklıyorlar 6 11 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    mert Hakan yadas yavsagi meloya teslim edin 9 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ya herkesin yorumu duruyor benimkini kim neden geri kaldırıyor. tepki aldıkca aynısını yapmak hoşunamı gidiyoe birader sen sitenin personeli misin misin zibidi mi ona karar ver. 1 0 Yanıtla
  • Sami Ay:
    Bu P.Ç kimki kamufle ediyorsunuz ülkemizin huzurunu kaçıran it 0 1 Yanıtla
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