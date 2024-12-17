Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çok heyecanlı geçen maçı uzatmalarda sarı kırmızılı ekip 4-3 kazandı.
Ancak maçtan önce bir de gizli bir misafir vardı. Galatasaray eski yıldızı Felipe Melo kamufle edilerek ultrAslan tribününe girdi. Taraftarlarla üçlü çektiren yıldız oyuncu eski takımıyla hasret giderdi.
Son Dakika › Spor › Felipe Melo kamufle edilerek Galatasaray tribünlerine girdi - Son Dakika
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