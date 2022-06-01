Fener'in yeni teknik patronu Jesus gelir gelmez gündem oldu! Elindeki çantalarla helikoptere binerken az daha düşüyordu - Son Dakika
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Fener'in yeni teknik patronu Jesus gelir gelmez gündem oldu! Elindeki çantalarla helikoptere binerken az daha düşüyordu

01.06.2022 08:49

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, resmi görüşmeleri tamamlamak için Başkan Ali Koç'un özel uçağıyla gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Havalimanında kulüp yöneticileri ve bir grup taraftar tarafından karşılanan Jesus, elindeki çantalarla birlikte helikoptere binmek üzereyken dengesini sağlayamayarak düşme tehlikesi yaşadı. 67 yaşındaki Portekizli, son anda helikopterin kapısına çarparak durabildi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

HAVALİMANINDA YÖNETİCİLER KARŞILADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait özel uçakla Lizbon havalimanından yola çıkan ve 4 saat yolculuk yapan 67 yaşındaki deneyimli teknik adam TSİ 02.00'de İstanbul'a vardı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve kulüp görevlisi Can Gebetaş ile birlikte yolculuk yapan Jorge Jesus'u, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da sarı lacivertli yöneticiler karşıladı.

BUGÜN SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Portekiz'den oğlu ve iki yardımcısıyla birlikte İstanbul'a gelen Jesus'un uçaktan indikten sonra helikopterle kalacağı yere götürüldü. Jesus'un, Çarşamba günü son görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, Jesus'un gelişiyle ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus'un İstanbul'a gelişi de olaylı oldu! Helikoptere binerken az daha düşüyordu

HELİKOPTERE BİNERKEN DÜŞÜYORDU

Öte yandan deneyimli teknik adam uçaktan indikten sonra helikoptere binmek isterken küçük bir kaza yaşadı. Portekizli teknik direktör, elindeki çantalarla birlikte helikoptere binmek üzereyken dengesini sağlayamadı. Son anda helikopterin kapısına çarparak duran Jesus'un koltuğa otururken ayağını tuttuğu görüldü.

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YORUMLAR (2)
  • Serdar Dur: Vay arkadaş dünyaya bak. Özel uçakla geliyor şehre sonra helikopterle evine gidiyor. Gece trafik yok ölüm korkusu yok ne bu lüks düşkünlüğü. 100-150 milyon alarak geri döner seneye Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Jorge Jesus İstanbul'da Jorge Jesus İstanbul'da Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un bu gece yarısı İstanbul'da olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un bu gece yarısı İstanbul'da olması bekleniyor.

Jorge Jesus, Fenerbahçe, İstanbul, Lizbon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'in yeni teknik patronu Jesus gelir gelmez gündem oldu! Elindeki çantalarla helikoptere binerken az daha düşüyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fener'in yeni teknik patronu Jesus gelir gelmez gündem oldu! Elindeki çantalarla helikoptere binerken az daha düşüyordu - Son Dakika
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