Fener taraftarı şokta! Jhon Duran\'ın yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sona eriyor. Sarı-lacivertli ekipte ayrılığa hazırlanan Kolombiyalı golcünün yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

LILLE'E KİRALIK GİDİYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Jhon Duran, kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olacak. Adı bir süredir Juventus ile de anılan genç forvetin rotasının Fransa'ya çevrildiği belirtildi.

FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Haberde, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcunun mevcut kiralık sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin transfer sürecini kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı. Kolombiyalı golcü bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Jhon Duran'ın Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncuyu Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan kiralamıştı.