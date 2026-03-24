Fener taraftarını delirten dedikodulara son noktayı koydular

Zenit Kulübü, Jhon Duran’ın Fenerbahçe hakkında söylediği iddia edilen sözlerle ilgili net bir açıklama yaptı.

RESMİ HESAPTAN DUYURDULAR

Rus ekibi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

“SÖZLER GERÇEK DIŞI”

Zenit, Duran’ın Fenerbahçe ile ilgili yaptığı öne sürülen açıklamaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Ayrıca bu sözlerin yer aldığı iddia edilen röportajın da yapılmadığı belirtildi.

GÜNDEM OLAN İDDİALAR YALANLANDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve tartışma yaratan ifadeler, kulübün açıklamasıyla birlikte yalanlanmış oldu.

TARTIŞMAYA NOKTA KOYULDU

Zenit’in resmi açıklaması sonrası iddiaların gerçeği yansıtmadığı netleşirken, kamuoyunda oluşan soru işaretleri de giderildi.