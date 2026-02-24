Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü

Haberin Videosunu İzleyin
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
24.02.2026 10:01  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Haber Videosu

Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde maç sırasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Anderson Talisca ise maçın ardından stadyumdan sekerek ayrıldı. Oyuncuların durumları çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerde üç oyuncu mücadele sonrası endişe yarattı.

MAÇTA İKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Karşılaşma sırasında Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyuna devam edemedi.

TALISCA'DAN KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Anderson Talisca ise maçın ardından stadyumdan sekerek ayrıldı. Brezilyalı futbolcunun durumu Salı günü çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

TEKNİK HEYET ENDİŞELİ

Maç sonrası konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesi ciddi eksikler olduğunu vurgulayarak, "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız" ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • recep özoğul recep özoğul:
    Bir GS li olarak üzüldüm ama Şampiyon GALATASARAY¦??? 4 3 Yanıtla
  • erdal yıldız erdal yıldız:
    İki maç üst üste kaldiramiyorsunuz yz yazık.Bu senede samp.gitti 7 0 Yanıtla
  • Rob26 Arez Rob26 Arez:
    BIRAKTIM FENERİ. BÖYLE BİR FIRSATI KAÇIRMAK İÇİN ANCAK BİLE İSTEYE YAPTI DERSİN. YOKSA GS ÜZÜLME YENİLDİN AMA SENİ YİNE ŞAMPİYON YAPACAĞIZ. BİR GÜNLÜK ÜZÜNTÜ YETER. RAKİBİ DE REAL MADRİD DEĞİL 16. sıradaki Kasımpaşa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti o anlar kamerada Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti; o anlar kamerada
Tek hayali Galatasaray’da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı
“Babam üniversite okuduğumu sanıyor“ diyen genç kızdan pes dedirten sözler "Babam üniversite okuduğumu sanıyor" diyen genç kızdan pes dedirten sözler

10:26
Amedspor’a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
08:54
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor Evleri bile ayırdılar
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
08:34
Ölüm mangasını yönetiyor Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
07:41
Ülke iflas bayrağını çekti Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 10:38:29. #7.11#
SON DAKİKA: Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.