Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

12.03.2026 15:39
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesi Mert Müldür, Archie Brown, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde sarı kart sınırında bulunan oyuncular dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Archie Brown, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu nedenle söz konusu oyuncuların kart durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Matteo Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük, Mert Müldür, Fenerbahçe

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
