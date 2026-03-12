Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde sarı kart sınırında bulunan oyuncular dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Archie Brown, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu nedenle söz konusu oyuncuların kart durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.