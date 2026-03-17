Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK: İlk Yarı Sonucu
Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK: İlk Yarı Sonucu

Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK: İlk Yarı Sonucu
17.03.2026 21:06
Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçta ilk yarıyı Nene'nin golüyle 1-0 önde kapadı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Levent Mercan'ın pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Nene'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.

20. dakikada sol kanattan Archie Brown'un çevirdiği topta ceza sahası içi sol çaprazdan Asensio'nun yaptığı vuruşta son anda savunmada Abena'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

32. dakikada orta alanda topla buluşan Maxim, pasını sağ kanattaki Bayo'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada sol taraftan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte iyi yükseken Tayyip Talha Sanuç'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

41. dakikada rakibini savunmada eksik yakalayan Fenerbahçe'de Musaba'nın pasıyla topla buluşan Sidiki Cherif, ceza sahasına girerek altıpasın sağından vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu kale önünde Dorgeles Nene tamamladı. 1-0

Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Ederson, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Archie Brown, Guendouzi, N'Golo Kante, Musaba, Asensio, Nene, Sidiki Cherif

Yedekler: Mert Günok, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Skriniar, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Talisca

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Gaziantep FK: Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Luis Perez, Kozlowski, Melih Kabasakal, Gassama, Yusuf Kabadayı, Bayo, Maxim

Yedekler: Zafer Görgen, Cemilhan Aslan, Camara, Gidado, Sorescu, Ali Osman Kalın, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol: Nene (dk. 41) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Nene (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

