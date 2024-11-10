Stat: Ülker
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü (Dk. 12 Djiku), Kostic, Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Poungouras, Turgunbayev, Balde, Moutoussamy, Charisis, Rodrigues, Koita
Gol: Dk. 24 Samet Akaydın (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 9 Koita, Dk. 15 Balde, Dk. 43 Charisis (Net Global Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
6. dakikada sağdan Tadic'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altıpasta topa ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
30. dakikada hücum yönünün sağından Turgunbayev'in ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
44. dakikada sağdan Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta topa ayak koyan En-Nesyri'nin vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.
45+6. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.
İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe 1-0 Sivasspor: İlk Yarının Skoru - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?