Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Galatasaray derbisini Kadıköy'de oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Galatasaray derbisini Kadıköy'de oynayacak

13.05.2022 16:39
Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Galatasaray derbisini Kadıköy'de oynayacak

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 18 Mayıs'ta oynayacağı Galatasaray derbisini Ülker Stadı'nda yapacak.

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 18 Mayıs'ta oynayacağı Galatasaray derbisini Ülker Stadı'nda yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 Yaş Altı Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen derbi maçın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bir gün öncesinde Kadıköy'de oynanacağı belirtildi.

Bilet hasılatın tamamının Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne aktarılacağı maçın biletleri Fenerium ve Maraton Alt tribünleri için 10 lira, 1907 Tribünü içinse 500 liradan satılacağı aktarıldı. Maça gelemeyen taraftarların futbol akademisine destek olmak istemeleri durumunda 5 liradan satışa sunulan hatıra biletlerini Passolig üzerinden alabilecekleri kaydedildi.

Maça gelen taraftarlara tribünde Türk bayrağının da verileceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum Kulüplerin borcu günden güne arttı Kulüplerin borcu günden güne arttı

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Galatasaray derbisini Kadıköy'de oynayacak - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
16:49 Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:01:24. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Galatasaray derbisini Kadıköy'de oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement