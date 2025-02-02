Fenerbahçe 2-0'dan Döndü, Rizespor'u Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe 2-0'dan Döndü, Rizespor'u Yendi

Fenerbahçe, Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

02.02.2025 21:31
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Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor karşısında 3-2 galip geldi. Sarı-lacivertliler 3 puana golcü oyuncuları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Jose Mourinho'nun öğrencileri 13 dakikada 2-0 geriye düşerken, ikinci yarıdaki baskılı futboluyla galibiyete uzandı. Sarı-lacivertliler Edin Dzeko'nun 45+8 ve 79. dakikalarda kaydettiği gollerle eşitliği sağlarken 89. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti.

Bu müsabaka öncesi ligde galibiyet serisi bulunan Fenerbahçe, bugün hanesine yazdırdığı 3 puanla birlikte seriyi 5 maça çıkardı. Evindeki son 7 maçı kazanan sarı-lacivertliler puanını da 51'e yükseltti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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