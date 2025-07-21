Fenerbahçe 2-0 Kazandı - Son Dakika
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Fenerbahçe 2-0 Kazandı

21.07.2025 00:26
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0'lık skorla geçti, sezon öncesi galip geldi.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Portekiz 2. lig ekiplerinden Uniao de Leiria'yı 2-0 yendi

Sarı-lacivertli takım, 2025-26 sezonu öncesi kamp yaptığı Portekiz'deki ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria ile karşılaştı.

Albufeira Stadı'ndaki karşılaşmaya sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengz Ünder, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri, ilk 11 ile başladı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Abdou Aziz Fall ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Jose Mourinho, ikinci yarıya Dominik Livakovic-İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde-Alexander Djiku ve Diego Carlos-Çağlar Söyüncü değişikliklerini yaparak çıktı.

Fenerbahçe, 57. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasında Ze Vitor'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertlilerde 61. dakikada Cengiz Ünder, Mert Müldür, Fred Rodrigues ve Archie Brown oyundan alınırken bu isimlerin yerine Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek ve Ognjen Mimovic, mücadeleye dahil oldu. Portekizli çalıştırıcı, 68. dakikada ise Youssef En-Nesyri-Cenk Tosun, Oğuz Aydın-Levent Mercan değişikliklerini yaptı. 79. dakikada ise Sebastian Szymanski'nin yerine maça Yiğit Efe Demir girdi.

Fenerbahçe, 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol sonucunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Portekiz ikinci liginde mücadele eden Portimonense'yi 2-1'lik skorla geçmişti.

Müsabaka öncesinde Uniao de Leiria Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya forma hediye etti.

Jhon Duran kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Uniao de Leiria karşısında görev almadı.

Kampa yeni katılan ve son 2 idmanda takımla çalışan genç golcü, kadroya dahil edilmedi.

Abdou Aziz Fall ile kez

Fenerbahçe'nin eni transferi 18 yaşındaki Senegalli orta saha Abdou Aziz Fall, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Genç oyuncu, müsabakaya yedek başladı.

En-Nesyri ve Cenk döndü

Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun, Uniao de Leiria karşısında formalarına kavuştu.

Sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan ve Portimonense maçının kadrosuna alınmayan 2 oyuncu da tedavilerinin ardından karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

En-Nesyri maça ilk 11'de başlarken Cenk Tosun, yedek soyundu.

4 eksik

Fenerbahçe, Uniao de Leiria karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'ın yanı sıra tedavileri süren İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, müsabakada forma giymedi.

Kaynak: AA

İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, Portekiz, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 2-0 Kazandı - Son Dakika

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