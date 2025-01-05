Fenerbahçe 2-1 Hatayspor'u Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe 2-1 Hatayspor'u Yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'deki 18. haftada Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

05.01.2025 21:46
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Stat: Ülker

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Mehmet Akıncık

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 69 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Levent Mercan, Tadic (Dk. 76 Szymanski), Amrabat, Fred, Kostic, En-Nesyri, Dzeko

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yiğit Ali Buz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Diack, Pedro (Dk. 85 Selimcan Temel), Bamgboye (Dk. 78 Oğuzhan Matur), Aboubakar

Goller: Dk. 17 ve Dk. 45+5 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 33 Boutobba (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Pedro, Dk. 85 Aboubakar, Dk. 90+5 Oğuzhan Matur, Erce Kardeşler (Maç bittikten sonra) (Atakaş Hatayspor), Dk. 55 Amrabat, Dk. 77 Szymanski, Dk. 85 Fred (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

49. dakikada soldan kazanılan korner atışında Kostic kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, kaleci Erce'den dönen top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada Fred'in pasıyla topla buluşan Dzeko, savunma arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Erce'yi geçemedi.

90+5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Djiku'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan En-Nesyri, kale sahasına ortaladı. Bu pozisyonda Szymanski, Oğuzhan Matur'un müdahalesiyle yerde kalırken, VAR uyarısı sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu saha kenarında izleyip penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Edin Dzeko, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

90+7. dakikada sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko'nun kale sahasına yaptığı ortada Szymanski zor pozisyonda vuruşunu yaptı, köşeye giden topu kaleci Erce kornere gönderdi.

Fenerbahçe müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe 2-1 Hatayspor'u Yendi - Son Dakika

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