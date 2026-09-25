Fenerbahçe 20 şampiyonlukla yarın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne başlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe 20 şampiyonlukla yarın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne başlıyor

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 47. sezon yarın başlıyor. Son şampiyon Fenerbahçe Tarfin, 20 şampiyonlukla zirvede yer alıyor. Galatasaray 13 şampiyonlukla ikinci sırada; bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 47. sezon yarın başlayacak.

Süper Lig'in son şampiyonu Fenerbahçe Tarfin, ligde 20 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

İlk şampiyonluğunu 1998-1999 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 2000'li yıllardan itibaren kadın basketboluna damgasını vurdu.

Ligde 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında kupayı kaldıran sarı-lacivertliler, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Son 8 sezonda da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, 2017-2018'den 2025-2026'ya kadar kesintisiz şampiyonluk serisiyle kupa sayısını 20'ye çıkardı.

Galatasaray'ın tarihi rekoru

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım Galatasaray, 13 kez zirveye çıktı.

Sarı-kırmızılılar, 1989-1990'dan 1997-1998'e kadar tam 9 yıl üst üste kupayı kazanarak hala kırılamayan bir rekoru elinde tutuyor. Fenerbahçe Tarfin, bu sezon da şampiyon olarak Galatasaray'ın rekorunu egale etmek istiyor.

Galatasaray, ayrıca 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Diğer şampiyonlar

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de 1'er şampiyonluk elde etti.

2019-2020 sezonu tamamlanamadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunda tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

Avrupa kupalarında 5 temsilci

Bu sezon Avrupa arenasında Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile 2013-2014 sezonu şampiyonu Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadele edecek.

Emlak Konut da son eleme turunu geçmesi halinde FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılacak. İstanbul ekibi, elenmesi durumunda ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Beşiktaş BOA ile ÇİMSA ÇBK Mersin de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda parkeye çıkacak.

Lig şampiyonları

Ligde geride kalan sezonların şampiyonları şöyle:

SezonŞampiyon
1980-1981ODTÜ
1981-1982ODTÜ
1982-1983ODTÜ
1983-1984Beşiktaş
1984-1985Beşiktaş
1985-1986MTA
1986-1987MTA
1987-1988Galatasaray
1988-1989İstanbul Üniversitesi
1989-1990Galatasaray
1990-1991Galatasaray
1991-1992Galatasaray
1992-1993Galatasaray
1993-1994Galatasaray
1994-1995Galatasaray
1995-1996Galatasaray
1996-1997Galatasaray
1997-1998Galatasaray
1998-1999Fenerbahçe
1999-2000Galatasaray
2000-2001BOTAŞ
2001-2002Fenerbahçe
2002-2003BOTAŞ
2003-2004Fenerbahçe
2004-2005Beşiktaş
2005-2006Fenerbahçe
2006-2007Fenerbahçe
2007-2008Fenerbahçe
2008-2009Fenerbahçe
2009-2010Fenerbahçe
2010-2011Fenerbahçe
2011-2012Fenerbahçe
2012-2013Fenerbahçe
2013-2014Galatasaray
2014-2015Galatasaray
2015-2016Fenerbahçe
2016-2017Yakın Doğu Üniversitesi
2017-2018Fenerbahçe
2018-2019Fenerbahçe
2019-2020Tamamlanamadı
2020-2021Fenerbahçe
2021-2022Fenerbahçe
2022-2023Fenerbahçe
2023-2024Fenerbahçe
2024-2025Fenerbahçe
2025-2026Fenerbahçe

Kaynak: AA
GalatasarayFenerbahçeHalkbankTürkiyeKadınSporSon Dakika

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