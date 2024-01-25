Fenerbahçe, 2024 Akdeniz Kupası\'nda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyon oldu

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'da düzenlenen 2024 Akdeniz Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Federasyonun açıklamasına göre Köyceğiz ilçesinde yapılan Akdeniz Kupası yarışları tamamlandı.

Büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde düzenlenen yarışlarda sporcular, tek çifte ve iki tek tekne sınıflarında mücadele etti.

Erkekler kategorisinde Fenerbahçe 37 puanla kupayı kazanırken, Galatasaray 29 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde de şampiyon 40 puanla Fenerbahçe olurken, Galatasaray 21 puanla ikinci sırada yarışları tamamladı.