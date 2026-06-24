Fenerbahçe 2026-27 Sezonuna Hazırlanıyor

FENERBAHÇE, 2026-27 sezonunun hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertli ekibin Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanının bir bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına açık bölümü pas ve birebir adam eksiltme çalışmasıyla sona erdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Öte yandan antrenmanda fiziksel anlamda tam olarak hazır olmayan Milan Skriniar yer almadı. Fıtık ameliyatı geçiren Dorgeles Nene de idmana katılmadı. Marco Asensio ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yeni transfer Vedat Muriqi'nin yanı sıra genç futbolcular Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt, kamptaki ilk antrenmanda takımla çalıştı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif, Vedat Muriqi.