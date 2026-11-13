Fenerbahçe, 21 Kasım'daki Kocaelispor deplasmanı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, 21 Kasım'daki Kocaelispor deplasmanı için hazırlıklara başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım'da deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki idman Can Bartu Tesisleri'nde core çalışmaları ve taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, salondaki core çalışmalarıyla başladı.
Sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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