Fenerbahçe 3-0'la avantaj sağladı - Son Dakika
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Fenerbahçe 3-0'la avantaj sağladı

Mourinho, Anderlecht zaferine rağmen tur için konuşmanın erken olduğunu belirtti.

13.02.2025 23:46
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takımın iyi bir oyun ortaya koyduğunu ancak tur için konuşmanın erken olduğunu belirtti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, ocak ayından itibaren çıktıkları 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarını söyledi.

Takımın üzerine koyarak ilerlediğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, lige verilen arada da iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini, alınan sonuçların da bunu gösterdiğini dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde elemelerin henüz başında olduklarına dikkati çeken Mourinho, 3-0'lık sonucun tur için yeterli olup olmayacağı konusunda, şunları kaydetti:

"Tecrübem söylüyor ki, tur ortada. 3-0'a rağmen her şey mümkün. Bugün aldığımız sonuç, beni 'Turu aldık' düşüncesine itmiyor ama takımın performansı beni mutlu etti. Bugün iyi oynadık. Oyuncular ne yapmak istediğimizi anlıyor. Amrabat stoperde harika oynuyor. Yusuf genç bir oyuncu, mükemmel oynadı. Bugün Osayi'yi çıkarmak durumunda kaldım çünkü ikinci sarı kartı görmesinden korktum. Bugün 3 gol attım ama daha çok atabilirdik. İrfan 2 tane harika kurtarış yaptı. Maçı uzun süre kontrol ettik. Top bizde değilken bile sağlam durduk. Bu sonuç tur atlamak için yeterli mi, bunu Brüksel'de göreceğiz. Ama takımın durumundan dolayı memnunum."

"Ben maçları mümkünse kalp krizi geçirmeden kazanmayı severim"

Maçın ardından Tottenham'dan öğrencisi olan Anderlecht kaptanı Vertonghen'in formasını alan Jose Mourinho, "Vertonghen'in formasını aldım. Benim çocuklarım, bana karşı mücadele etse de benim çocuklarım olarak kalırlar. Ona karşı oynamaktan dolayı çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

Hakemin maçı genel olarak iyi yönettiğini anlatan Mourinho, Anderlecht'in ilk yarıda penaltı beklediği pozisyon için, "Bir pozisyonu VAR 3 dakika inceliyorsa o pozisyon şüphelidir. Normalde doğru karar beklersiniz, 3 dakikada yanlış karar vermek zordur." diye konuştu.

Çıktığı her maçı kazanmak istediğinin altını çizen Jose Mourinho, şöyle devam etti:

"Ben maçları mümkünse kalp krizi geçirmeden kazanmayı severim. Bir maçı 7-3 kazanırsam bu beni mutlu eder, çünkü kalp krizi geçirmemişimdir. Bugün oyuncularım hata yapmadılar. Rakibe ilk yarıda bir pozisyon verdik. İkinci yarıda da birinci bölgemize biraz hapsolduğumuz bir periyot vardı. Skriniar sadece üst seviye bir oyuncu değil, bir lider. Sofyan çok zeki bir oyuncu, bölge değişikliğini çok çabuk kavrıyor. Geçmiş maçta da Levent için aynı şeyi söyleyebiliriz. Topsuz oyunda kolektif çalışmanın ürünü bu. İnsanlar Dzeko'yu, Tadic'i En-Nesyri'yi çok seviyorlar ama onlar da son bölümlerde doğal olarak yoruluyorlar. Takımın bugünkü performansı sebebiyle çok mutluyum."

Son olarak genç oyuncu Yusuf Akçiçek'le ilgili konuşan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf, oynamaya başlamadan önce de çok potansiyeli olduğunu söylemiştim. Her gün yaptığı çalışmalar karşılığını veriyor. Ama ona dikkat etmem gerekiyor. Bu ülkede insanlar oyuncuları çok çabuk şekilde yukarıya çıkardığı gibi aşağıya da hızlı şekilde indirebiliyorlar. Şu anda iyi oynuyor ve ayaklarının yere basması gerekiyor. Muhtemelen pazar günü dinlenecek. Genç bir oyuncu için çok fazla maç yükü oldu. Aynı zamanda topla da çok iyi ilerliyor, hücuma çıkıyor. Çok mütevazı bir çocuk ama dediğim gibi ayaklarının yere basmasını sağlamamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 3-0'la avantaj sağladı - Son Dakika

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