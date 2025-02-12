Fenerbahçe 4 Yeni Transferle Takımını Güçlendirdi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe 4 Yeni Transferle Takımını Güçlendirdi

Fenerbahçe 4 Yeni Transferle Takımını Güçlendirdi

Fenerbahçe, ara transfer döneminde 4 yeni oyuncu alarak kadrosunu güçlendirdi.

12.02.2025 11:44
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna 4 oyuncuyu kattı. Sarı-lacivertliler, en çok takviyeyi 3 oyuncuyla savunma hattına yaptı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda 4 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. İlk olarak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Brezilyalı savunmacı Diego Carlos ile 3,5 yıllığına anlaşma sağlandı. Çalışmalarını hızlandıran Kanarya, bir başka stoper Milan Skriniar'ı renklerine bağladı. PSG'de sezona başlayan Slovak yıldız, sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek. Sırp futbolcu Ognjen Mimovic de takıma katılan isimlerden oldu. Sağ bek mevkiinde forma giyen genç futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Hücuma Talisca katkısı

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüştüğü Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, hücum bölgesini güçlendirdi. Takıma çabuk adapte olan Talisca, çıktığı 3 maçta 2 golle katkı sağladı.

Takımdan ayrılanlar

Ara transfer döneminde sarı-lacivertli takımdan ayrılan futbolcular da oldu. Bu sezon 4 maçta süre alan Bartuğ Elmaz, Slovenya'nın Maribor takımına kiralandı. Milli futbolcu Samet Akaydin de takımdan ayrıldı. Athletic maçında yaşananlar sonrası kadroya dahil edilmeyen Samet, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz yıl Brezilya'nın Bragantino takımına kiralanan Lincoln Henrique takıma dönerken, ara transfer döneminde Hull City'e kiralandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe 4 Yeni Transferle Takımını Güçlendirdi - Son Dakika

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