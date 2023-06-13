Fenerbahçe, 5 yıldızlı forma ile çıktığı için PFDK'ya sevk edildi

Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Fenerbahçe, seremoniye 5 yıldızlı forma ile çıktığı için PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Kurulu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve " talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

MADDE 16-ŞAMPİYONLUK YILDIZLARI

En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler.

Yıldızlar, kulüp logosu üzerinde yer almalı ve 2,5 cm. çapında olmalıdır.

İşte Fenerbahçe'nin giydiği o forma;