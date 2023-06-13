Fenerbahçe, 5 yıldızlı forma ile çıktığı için PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe, 5 yıldızlı forma ile çıktığı için PFDK'ya sevk edildi

13.06.2023 20:29

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra seremoniye 5 yıldızlı forma ile çıktığı için PFDK'ya sevk edildi. Hukuk Kurulu'nun açıklamasına göre, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle sevk edildi. Ayrıca, şampiyonluk yıldızları kulüp logosu üzerinde yer almalı ve 2,5 cm. çapında olmalıdır.

Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Fenerbahçe, seremoniye 5 yıldızlı forma ile çıktığı için PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Kurulu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve " talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

MADDE 16-ŞAMPİYONLUK YILDIZLARI

  • En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler.
  • Yıldızlar, kulüp logosu üzerinde yer almalı ve 2,5 cm. çapında olmalıdır.

İşte Fenerbahçe'nin giydiği o forma;

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