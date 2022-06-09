Fenerbahçe, A. Efes'i farklı mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe evinde karşılaştığı A. Efes'i 93-78 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 93-78 mağlup etti. Mücadelede 15 sayı farkla rakibini yenen sarı-lacivertliler, bu sonuçla seriyi 2-0'a çıkardı.
Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, serinin üçüncü maçını kazanması durumunda sezonun şampiyon tamamlayacak.
(İHA)
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