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Fenerbahçe, AC Milan ile Rade Krunic için prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, AC Milan ile Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferi için prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Krunic, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, AC Milan ile Rade Krunic için prensip anlaşmasına vardı
12.01.2024 - 14:59,
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Fenerbahçe, Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Milan forması giyen Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecek.

Kaynak: DHA
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