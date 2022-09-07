Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı

07.09.2022 23:46

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç transferi için büyük ölçüde anlaştı. Transferde son detayların görüşüleceği ve perşembe günü öğle saatlerinde açıklama yapılacağı belirtildi. Genç futbolcuya Beşiktaş'ın da ilgisi vardı.

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe, savunmaya takviye yaptı. Sarı-lacivertliler Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Tayyip Talha Sunuç'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ TRANSFER AÇIKLANACAK

beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç transferi için büyük ölçüde anlaştı. Transferde son detayların görüşüleceği ve perşembe günü öğle saatlerinde açıklama yapılacağı belirtildi.

BU SEZON 1 GOL ATTI

Karabükspor altyapısından yetişen futbolcu 2018 yılında 245 bin euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Futbolcu bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı - Son Dakika
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