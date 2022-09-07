Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe, savunmaya takviye yaptı. Sarı-lacivertliler Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Tayyip Talha Sunuç'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç transferi için büyük ölçüde anlaştı. Transferde son detayların görüşüleceği ve perşembe günü öğle saatlerinde açıklama yapılacağı belirtildi.
Karabükspor altyapısından yetişen futbolcu 2018 yılında 245 bin euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Futbolcu bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı - Son Dakika