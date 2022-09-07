Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe, savunmaya takviye yaptı. Sarı-lacivertliler Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Tayyip Talha Sunuç'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ TRANSFER AÇIKLANACAK

beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç transferi için büyük ölçüde anlaştı. Transferde son detayların görüşüleceği ve perşembe günü öğle saatlerinde açıklama yapılacağı belirtildi.

BU SEZON 1 GOL ATTI

Karabükspor altyapısından yetişen futbolcu 2018 yılında 245 bin euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Futbolcu bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.