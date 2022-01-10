Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından - Zeki Murat Göle

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür diledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göle, taraftarların bu durumu hak etmediğini belirtti.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Göle, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu durumda olmayı hak etmiyorlar. Golden sonraki oyunumuz Fenerbahçe'ye yakışmayan, felsefesine uymayan bir oyun oldu. Çok erken bir gol yedik ve oyun disiplininden koptuk. Oyuncular duygularıyla oynadı ve bu da sonuca etki etti. 2. yarıya iyi başlamak istiyorduk ama 2. golü çok erken yedik. Sonra geçiş oyununa döndü ve bu da rakibimizin işine geldi." diye konuştu.

Göle, bir gazetecinin yenik duruma düştükten sonra futbolcuların psikolojik olarak toparlanamaması yönünde bir soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Bunu bütün sezon genelinde değerlendirmek gerekiyor. İstediğimiz gibi bir sezon geçmiyor. Bazen tekrar yukarıyı yakaladık ama sonra yine düşüş oldu. Taraftarlarımız şampiyonluk istiyor bunun da baskısı var. Geriye düştükçe toparlanmak zor oluyor."