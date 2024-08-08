Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Lille karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.