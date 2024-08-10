Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 önde tamamladı

Spor

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmez, Manev, Semih Güler, Gravillon, Mohammadi, Jose Rodriguez, Yusuf Sarı, Michut, Maestro, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası

Gol: Dk. 34 Dzeko (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Maestro, Dk. 40 Mohammadi (Adana Demirspor), Dk. 26 Oosterwolde (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Manev'i çalımlayarak ceza sahasına giren Saint-Maximin, pasını Tadic'e verdi. Sırp oyuncunun altıpasın solundan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak Gravillon'dan döndü.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan uzun pasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Saint-Maximin'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası civarında bekletmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün bitirdi.