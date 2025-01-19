Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Yendi

Fenerbahçe, Adana Demirspor\'u 4-0 Yendi

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

19.01.2025 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederken, goller forvet oyuncularından geldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. İlk yarıda gol sesi çıkmayan müsabakada sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle farka koştu. Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri 69 ve 71. dakikalarda topu ağlara gönderirken, 74. dakikada da Edin Dzeko'nun kaydettiği golde pası veren isim oldu.

Faslı forvet Adana'da attığı gollerle bu sezon Süper Lig'de 10 golüne ulaştı.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko da 3 maç sonra gol sevinci yaşarken, ligdeki 10. golüne imza attı.

Cenk Tosun'dan siftah

Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Cenk Tosun, 76. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Cenk, 90+1. dakikada Sofyan Amrabat'ın ortasında kafayla topu filelere gönderdi. Bu sezon ligde 5 maçta süre alan 33 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde de 3 maçta forma giydi. Cenk Tosun, Adana Demirspor maçında attığı golle sarı-lacivertli forma altında resmi maçlarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Tadic asistlerine devam etti

Adana ekibine karşı yedek başlayan Dusan Tadic, 2 golde katkı sağladı. Mücadelenin 66. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine dahil olan Tadic, En-Nesyri'nin gollerinde gol pası veren isim oldu. Bu sezon sarı-lacivertli takımın gol yükünü çeken isimlerden biri olan Sırp futbolcu, ligde 9. asistine imza attı. Dusan Tadic'in ligde 8 golü de bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Yerel Haberler, Cenk Tosun, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Futbol, Güncel, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
17:50 İsrail’in ’Generaller Planı’nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı
17:21 İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı
15:47 İsrail’in ateşkesi onaylaması sonrası ABD’ basınından olay iddia İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD' basınından olay iddia
15:39 Reza Zarrab’ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!
15:21 Gökhan Özoğuz’dan O Ses Türkiye paylaşımı ’’Melike Şahin katılınca ben...’’ Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye paylaşımı! ''Melike Şahin katılınca ben...''
15:14 Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e ’’Savaş ilanı’’ yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş’ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''Savaş ilanı'' yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş'ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak
14:55 Kanseri yenen Şimal sağlık durumunu anlattı Kanseri yenen Şimal sağlık durumunu anlattı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:50 Fenerbahçe’nin genç yıldızı Selahattin Baki’nin takımına gidiyor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Selahattin Baki'nin takımına gidiyor
14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
14:18 Beşiktaş Solskjaer’i resmen açıkladı İşte sözleşme süresi Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 22:27:06. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.