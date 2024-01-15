 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, Adanaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Adanaspor maçı için hazırlıklara başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, antrenmanlara başladı. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yeni transfer Rade Krunic de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Adanaspor maçı için hazırlıklara başladı
15.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 15:51
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Ocak Çarşamba günü Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic, teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kaptan Edin Dzeko eşliğinde tesisleri gezen Krunic, takımla ilk antrenmanına da çıktı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Adanaspor, Antrenman, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adanaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika


16:52
AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36
Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:36
Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:20
Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16
Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri

Son Dakika
16:52 AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33 İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:36 Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:20 Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16 Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51 İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 17:12:47. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Adanaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement