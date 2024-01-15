Fenerbahçe, Adanaspor maçı için hazırlıklara başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Ocak Çarşamba günü Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic, teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kaptan Edin Dzeko eşliğinde tesisleri gezen Krunic, takımla ilk antrenmanına da çıktı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.