Fenerbahçe Akşam Antrenmanı Gerçekleştirdi

Fenerbahçe, günün antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon programlarının ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL