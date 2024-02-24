Fenerbahçe Alagöz Holding, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Fenerbahçe Alagöz Holding, Antalya Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 85-62 mağlup etti.

24.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:26
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Salon: Kepez Turgut Özal

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mustafa Candemir Tabak, Atakan Kaymak

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Sena Aral 3, Hazal Çetin, Denisa Karaoğlan 8, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 6, Elif Emirtekin, Christina 15, Henderson 11, Angelina 11, Helin Boybeyi 8

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 5, Duygu Özen 3, Howard 20, Selin Rachel Gül 2, İdil Saçalır 3, Şerife Alperi Onar 10, Anderson 5, Milic 10, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3, Laksa 15

1. Periyot: 14-35

Devre: 30-52

3. Periyot: 46-71

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 85-62 mağlup etti.

Kaynak: AA

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