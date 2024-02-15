Fenerbahçe Alagöz Holding, İlkem Yapı Tarsusspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding, İlkem Yapı Tarsusspor'u farklı mağlup etti

Fenerbahçe Alagöz Holding, İlkem Yapı Tarsusspor\'u farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-54 yendi. Maçın ilk periyodunda öne geçen Fenerbahçe, devre arasına 56-33 önde girdi. Üstün performansını sürdüren Fenerbahçe, maçı 100-54'lük skorla tamamladı.

15.02.2024 16:45  Güncelleme: 16:47
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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Sabri Gündüz, Sait Nedim Çelik

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 3, Büşra Akgün 3, Cave 16, Davis 4, Robinson 13, Bogicevic 10, Işılay Eğin, Yağmur Bul 5, Merve Uygül Bostancı, Yağmur Cangüven

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Howard 17, Şerife Alperi Onar 16, Collier 23, McBride 14, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 9, Milic 12, Duygu Özen

1. Periyot: 17- 29

Devre: 33- 56

3. Periyot: 46- 79

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-54 yendi.

Kaynak: AA

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