Ataşehir 'de bir restoranda düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, sarı-lacivertli takımın genel menajeri Arzu Özyiğit , başantrenör Marina Maljkovic, teknik ekip ve oyuncular katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yemekte bir araya geldi - Son Dakika

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