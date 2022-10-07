Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yemekte bir araya geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yemekte bir araya geldi

07.10.2022 23:06
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yemekte bir araya geldi

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9 Ekim Pazar günü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi yemekte bir araya geldi.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9 Ekim Pazar günü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi yemekte bir araya geldi.

Ataşehir'de bir restoranda düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, sarı-lacivertli takımın genel menajeri Arzu Özyiğit, başantrenör Marina Maljkovic, teknik ekip ve oyuncular katıldı.

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, basketbol, ING Bank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yemekte bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yemekte bir araya geldi - Son Dakika
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