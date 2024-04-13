Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde Villeneuve d\'Ascq LM ile karşılaşacak

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya gelecek.
Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı final maçı, yarın saat 19.00'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.
Sarı-lacivertli ekip, ÇBK Mersin'i 89-80, Villeneuve d'Ascq LM de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 yenerek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe, turnuvada ikinci şampiyonluk peşinde
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6. kez finalde mücadele edecek.
Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertli ekip, ilk ve tek şampiyonluğuna geçen sezon ulaştı.
Finalde ÇBK Mersin'i 99-60 mağlup eden Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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