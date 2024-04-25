Sezonu 4 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın bayrağı İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.
FIBA Süper Kupası, Kadınlar Türkiye Kupası, FIBA Avrupa Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Alagöz Holding'in bayrağı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.
Ayrıca bayrağın köprüye asılma anı, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından "Gururla" açıklamasıyla paylaşıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın Şampiyonluk Bayrağı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Asıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?