Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe\'nin

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediye karşı karşıya geldi.
Normal süresi 71-71 biten karşılaşmayı uzatmalarda 79-76 kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, kupayı müzesine götüren taraf oldu.
Son dakikaları kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibinin skorda geri dönüşüne karşılık veremeyince son 39 saniyeye 71-71 beraberlikle girildi. Son saniyelerdeki karşılıklı birer atağı değerlendiremeyen iki takım karşılaşması 71-71 sona ererek maç uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünde Selin Rachel Gül ve Meesseman'ın pota altındaki oyununa ÇBK Mersin Cornelius'u ile karşılık verdi. Son dakikaya 76-74 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmanın bitimine 17 saniye kala yaptığı faul sonrası ÇBK Mersin'li Holingsvorth iki atıştan birini kaçırınca Meesseman'ın son saniye üçlüğü ile takımını parkeden 79-76 galip ayrılmasını sağladı. Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, kupayı müzesine götürdü.
Salon: Şehit Turgut Solak
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç, Alper Gökçebel
Fenerbahçe Alagöz Holding: Mcbride 15, Howard 15, Şerife Alperi Onar 14, Meesseman 8, Anderson 15, Sevgi Uzun 11, Tilbe Şenyürek 1, İdil Saçalır
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3 , Williams 15, Sinem Ataş 3, Hollingsworth 20, Mabrey 23, Melis Gülcan 6, Cornelius 6, Derin Yaya, Kiss
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