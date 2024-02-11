Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kalarak puan kaybetti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kalarak puan kaybetti

Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kalarak puan kaybetti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak bu sezon iç sahada 4. kez puan kaybetti. Kanarya, liderlik şansını da kaybetti.

11.02.2024 21:12
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Sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 4. kez puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ligin 11. haftasında Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 14 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda oynadığı 12 maçta 34 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon kaybettiği 11 puanın 9'unu sahasında yaşadı. Fenerbahçe, iç sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Kanarya, bu beraberlikle puanını 64'e yükseltirken, Galatasaray'ın kazandığı hafta puan kaybı yaşayarak liderlik şansını yitirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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