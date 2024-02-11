Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR'ı Erkan Engin - Son Dakika
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR'ı Erkan Engin

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR\'ı Erkan Engin

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu. Müsabakada Çağdaş Altay düdük çalarken, Engin'e AVAR'da Halil Umut Meler ile İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

11.02.2024 12:35
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olurken, müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da Halil Umut Meler ile İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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