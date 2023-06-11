Fenerbahçe'nin 9 yıllık hasreti sona erdi! Ali Koç döneminde ilk kez kazandılar - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin 9 yıllık hasreti sona erdi! Ali Koç döneminde ilk kez kazandılar

11.06.2023 23:20

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi döneminde futboldaki kupa hasreti sona erdi. Fenerbahçe, 2022-23 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe'de 5 Haziran 2018'de göreve gelen Başkan Ali Koç, ilk kupasını kazandı. Ali Koç ve yönetimi döneminde futboldaki kupasızlık, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile sona erdi.

HASRET DİNDİ

2022-23 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i Batshuayi'nin golleriyle 2-0'lık skorla mağlup eden Sarı-Lacivertliler, bu kupayı 7'nci kez müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 9 yıllık kupa özlemi böylece son buldu.

Fenerbahçe Ali Koç döneminde futbolda ilk kez kupa kazandı

SENEYE SEÇİM VAR

Koç ve ekibi 5 Haziran 2018'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftarların da katılımıyla mazbatasını aldı. 26 Haziran 2021'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçimini 6 bin 459 oy alarak kazandı. 2 kez seçim kazanan Başkan Ali Koç, 5 yılın ardından kupayla tanıştı. Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç'un görev süresinin 6. yılında yeniden seçim yapılacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin 9 yıllık hasreti sona erdi! Ali Koç döneminde ilk kez kazandılar - Son Dakika


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