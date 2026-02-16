Fenerbahçe'de altyapı yapılanmasında dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, kulüp yönetimi Karabük ile karşılıklı olarak vedalaştı. Ayrılığın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sedat Karabük, Fenerbahçe altyapısında yürütülen projeler ve genç oyuncu planlamasında görev alıyordu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı - Son Dakika
