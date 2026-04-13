Fenerbahçe, Anadolu Efes'i Mağlup Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Anadolu Efes'i Mağlup Etti

13.04.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 89-73 yendi, 22. galibiyetini aldı. En skorerler Tucker ve Poirier.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

ANADOLU EFES: Loyd 8, Weiler-Babb 5, Dozier 3, Poirier 17, Ercan Osmani 2, Larkin 7, Beaubois 10, Şehmus Hazer 4, Dessert 4, David Mutaf, Erkan Yılmaz 9, Jones 4

FENERBAHÇE BEKO: Melli 9, Tucker 17, Tarık Biberovic 8, Zagars 10, Birch 8, Metecan Birsen 3, Baldwin 11, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu, Boston JR 8, Onuralp Bitim 9, Jantunen 6

1'İNCİ PERİYOT: 20-25

DEVRE: 40-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-69

Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 22'nci galibiyetini alırken Anadolu Efes, 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer isimleri ise 17'şer sayı kaydeden Talen Horton Tucker ve Vincent Poirier oldu.

Dengeli başlayan maçın ilk 4 dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. 8-0'lık seri yapan Fenerbahçe Beko, 3.51 kala Tarık Biberovic'in 2 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 8-16. İlk periyot Fenerbahçe Beko'nun 25-20 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçerken, periyot ortasında etkinliğini artıran sarı-lacivertliler, farkı bir kez daha 8 yaptı: 30-38. Fenerbahçe Beko, devreye 2.30 kala Tucker'ın basketiyle 14 sayı öne geçti: 30-44. 10'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes, 18 saniye kala farkı 4'e indirdi: 40-44. İlk devre Fenerbahçe Beko'nun 46-40 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, 6.50 kala Poirier'in çizgiden 2'de 2 atmasıyla farkı 3'e düşürdü: 46-49. Sarı-lacivertliler, Onuralp Bitim'in üst üste bulduğu 3 sayılık isabetlerle 2.32 kala farkı yeniden çift haneye çıkardı: 51-63. Son periyoda Fenerbahçe Beko'nun 69-56'lık üstünlüğüyle geçildi. Dördüncü periyoda etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, maç sonuna 9 dakika kala Tucker'ın 3 sayılık isabetiyle farkı 17'ye çıkardı: 58-75. Fenerbahçe Beko son 5 dakikaya 20 sayı önde girdi: 59-79. Kalan sürede de farkı koruyan Fenerbahçe Beko, parkeden 89-73 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Eskişehir’de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu Eskişehir'de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var
50 yıllık pizza devi iflas etti Tüm şubeler kapatıldı 50 yıllık pizza devi iflas etti! Tüm şubeler kapatıldı

21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:28
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya’ya
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya
20:16
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
19:15
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 22:35:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.