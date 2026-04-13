Fenerbahçe, Anadolu Efes\'i Mağlup Etti

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

ANADOLU EFES: Loyd 8, Weiler-Babb 5, Dozier 3, Poirier 17, Ercan Osmani 2, Larkin 7, Beaubois 10, Şehmus Hazer 4, Dessert 4, David Mutaf, Erkan Yılmaz 9, Jones 4

FENERBAHÇE BEKO: Melli 9, Tucker 17, Tarık Biberovic 8, Zagars 10, Birch 8, Metecan Birsen 3, Baldwin 11, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu, Boston JR 8, Onuralp Bitim 9, Jantunen 6

1'İNCİ PERİYOT: 20-25

DEVRE: 40-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-69

Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 22'nci galibiyetini alırken Anadolu Efes, 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer isimleri ise 17'şer sayı kaydeden Talen Horton Tucker ve Vincent Poirier oldu.

Dengeli başlayan maçın ilk 4 dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. 8-0'lık seri yapan Fenerbahçe Beko, 3.51 kala Tarık Biberovic'in 2 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 8-16. İlk periyot Fenerbahçe Beko'nun 25-20 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçerken, periyot ortasında etkinliğini artıran sarı-lacivertliler, farkı bir kez daha 8 yaptı: 30-38. Fenerbahçe Beko, devreye 2.30 kala Tucker'ın basketiyle 14 sayı öne geçti: 30-44. 10'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes, 18 saniye kala farkı 4'e indirdi: 40-44. İlk devre Fenerbahçe Beko'nun 46-40 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, 6.50 kala Poirier'in çizgiden 2'de 2 atmasıyla farkı 3'e düşürdü: 46-49. Sarı-lacivertliler, Onuralp Bitim'in üst üste bulduğu 3 sayılık isabetlerle 2.32 kala farkı yeniden çift haneye çıkardı: 51-63. Son periyoda Fenerbahçe Beko'nun 69-56'lık üstünlüğüyle geçildi. Dördüncü periyoda etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, maç sonuna 9 dakika kala Tucker'ın 3 sayılık isabetiyle farkı 17'ye çıkardı: 58-75. Fenerbahçe Beko son 5 dakikaya 20 sayı önde girdi: 59-79. Kalan sürede de farkı koruyan Fenerbahçe Beko, parkeden 89-73 galip ayrıldı.