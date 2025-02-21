Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası sol çaprazda topu kapan Dzeko'nun pasında En-Nesyri meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
6. dakikada tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı mücadele dururken oyuncular soyunma odasına girdi.
19. dakikada Skriniar'ın geri pasında kaleci İrfan Can'ın hatasında Vazquez topu filelere yolladı. 1-1
29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Hazard'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Lucas Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez
Yedekler: Kikkenborg, Vanhoutte, Simic, Augustinsson, Vertonghen, Ashimeru, David Ramirez, Mats Rits, Thomas Foket, Marco Kana, Nathan de Cat, Goto
Teknik Direktör: David Hubert
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Yiğit Emir Ekiz, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Vazquez (dk. 18) (Anderlecht), En-Nesyri (dk. 4) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Leoni (Anderlecht), En-Nesyri, Fred (Fenerbahçe) - BRÜKSEL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Anderlecht: İlk Yarı 1-1 Eşitlik - Son Dakika
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