Fenerbahçe, Antalyaspor ile Süper Lig\'de 56. kez karşılaşacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor ile yarın 56. kez karşılaşacak.
İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 55 lig mücadelesinde Fenerbahçe 36 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.
Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 100 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.
Antalya'daki maçlar
Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 27 kez deplasmanda karşılaştı.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 13'ünden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı.
Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 36 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.
En farklı galibiyetler
Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.
Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.
İki ekibin en gollü maçı Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'de oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.
Fenerbahçe son 10 maçta 1 kez kaybetti
İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 6, Bitexen Antalyaspor 1 kez kazandı, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.
Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.
İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesini Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
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