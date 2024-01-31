 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından futbolcular pas ve koşu çalışmaları yaptı. Hazırlıklar yarın yapılacak çalışmayla devam edecek.

31.01.2024 18:58
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 20:17:47. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement