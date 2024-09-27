Fenerbahçe Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
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