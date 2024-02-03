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Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda mağlup ederek 11. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda mağlup ederek 11. galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Antalyaspor\'u deplasmanda mağlup ederek 11. galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 12 dış saha maçında Antalyaspor'u 1-0 yenerek 11. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 34 puan topladı ve en fazla puan toplayan takım oldu.

03.02.2024 21:08  Güncelleme: 21:11
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Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 dış saha maçında 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Kanarya, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 11 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 34 puan topladı.

Deplasmanda en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, konuk olduğu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

Süper Lig'de yenilmezlik serisini de 13 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 63'e yükseltirken, Antalyaspor ise 34 puanda kaldı.

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Kaynak: İHA

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