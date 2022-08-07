Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaştı

Fenerbahçe uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü golcü transferinde sona geldi. Sarı-lacivertlilerin Valencia'nın forveti Maxi Gomez ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

MAXI GOMEZ, FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ

Sporx'in İspanyol El Desmarque'den Jaime Ruix'nin haberine göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki Uruguaylı golcü ile el sıkıştı ve anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerine kulübüne haber veren Maxi Gomez, Atalanta ile oynanacak hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldı. Transfer için istekli Club Brugge, Espanyol, Celta Vigo gibi kulüpler olmasına rağmen Maxi Gomez'in tercihi Fenerbahçe oldu.

140 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ VAR

Celta Vigo'da gösterdiği performans ve rakip stoperleri zorlamasıyla 'El Toro' lakabını alan Maxi, 71 maçta 30 gol rakamları yakaladı. 2019 yazında İspanya'da transferin gözdelerinden biri haline gelen Uruguaylı golcü, 14.5 milyon euro ve 2 oyuncu karşılığı Valencia'ya transfer oldu. Valencia, Maxi Gomez için 140 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi.